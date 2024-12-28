Putin Aliyev'den özür diledi

Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından, Moskova-Bakü arasında ilk üst düzey görüşme gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü.

Putin, Aliyev'den Azerbaycan uçağının düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Azerbaycan'a ait yolcu uçağının Grozni'deki havalimanına defalarca iniş yapmaya çalıştığının da ele alındı.

Açıklamada, "Aynı zamanlarda, Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz Ukrayna'nın insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürttü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve ilgili sivil ve askeri uzmanların sorguya alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şu anda Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi Grozni'de bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın iş birliği içindedir."

38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azal, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

4 ülke Rusya'ya seferleri iptal etti

Olayın ardından ülkeler de harekete geçti.

4 ülkeden hava yolu şirketleri Rusya'nın 15 şehrine uçak seferlerini iptal etti.

Azerbaycan Hava Yolları'ndan (AZAL) yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Dün de aynı gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.

Türkmenistan Hava Yolları, Kazakistan'a bağlı Qazak Air ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait FlyDubai uçuşlarını durduran şirketler oldu.