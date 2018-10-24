HABER KIBRIS

Putin Avrupa ülkelerini açık açık tehdit etti

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24/10/2018

Putin Avrupa ülkelerini açık açık tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya yeni  füzelerin yerleştirilmesi halinde Rusya'nın da buna aynı şekilde cevap vereceğini  bildirdi.Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin, 'Füzeler eğer Avrupa'ya teslim edilirlerse, doğal olarak, biz  de aynı şekilde cevap vermek zorunda kalacağız. (Topraklarına füze  yerleştirilmesini) Kabul eden Avrupa ülkeleriyse kendi topraklarını olası bir  misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok  açık.' dedi.

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştükten sonra  düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin Orta Menzilli Nükleer  Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Daha önce Anti Balistik Füze Sistemi Anlaşması'nın şimdi ise Orta  Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ortadan kaldırılmasından endişe  duyduklarını belirten Putin, "Bütün bunlar ortadan kaldırıldığında  silahsızlanmanın büyümesini sınırlayacak bir şey kalmayacak. Öyleyse durum bence  son derece tehlikeli olacak. Silah yarışından başka hiç birşey kalmayacak."  ifadelerini kullandı.

ABD'nin her halükarda anlaşmadan çekilmesi halinde Avrupa'nın ne  yapacağı sorusunun ortaya çıktığını dile getiren Putin, "Esas soru şu: Bu yeni  ortaya çıkan füzelerle (Avrupa) ne yapacak?  Bu füzeler eğer Avrupa'ya teslim  edilirlerse, doğal olarak, biz de aynı şekilde cevap vermek zorunda kalacağız.  Bunu kabul eden Avrupa ülkeleriyse kendi topraklarını olası bir misilleme  saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok açık."  diye konuştu.

Putin ayrıca ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın  Rusya tarafından ihlal edildiğine dair herhangi bir kanıt gösteremediğine de dikkat çekti.

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TAGS: Putin Avrupa ülkelerini açık açık tehdit etti, haber, kıbrıs,
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