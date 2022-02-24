Putin: Başka seçeneğimiz kalmamıştı
Putin, Ukrayna'nın işgali için "başka seçeceğimiz kalmamıştı” dedi
24/02/2022
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna işgali ile ilgili olarak “Yaşananlar karşısında başka seçeceğimiz kalmamıştı” dedi.
Moskova’da iş insanları ile bir araya geldiği bir görüşme televizyonlarda yayınlanan Putin, bu adımın Rusya’nın güvenliği için olduğunu savundu.
Putin, Rusya’nın küresel sistemin bir üyesi olmayı sürdürdüğünü de iddia etti ve “Parçası olduğumuz bir sistemi yıkmak niyetinde değiliz” dedi.