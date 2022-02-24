Putin: Başka seçeneğimiz kalmamıştı

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna işgali ile ilgili olarak “Yaşananlar karşısında başka seçeceğimiz kalmamıştı” dedi.

Moskova’da iş insanları ile bir araya geldiği bir görüşme televizyonlarda yayınlanan Putin, bu adımın Rusya’nın güvenliği için olduğunu savundu.

Putin, Rusya’nın küresel sistemin bir üyesi olmayı sürdürdüğünü de iddia etti ve “Parçası olduğumuz bir sistemi yıkmak niyetinde değiliz” dedi.

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24/02/2022 22:05