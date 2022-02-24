Putin, Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu
24/02/2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Ukrayna’nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.
Perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmada Putin, Ukrayna’nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna’yı herhangi bir kan dökülmesinden sorumlu olacağı konusunda uyardı.