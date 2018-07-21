Putin en çok Erdoğan ile görüştü

Reuters'ın 17 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasını analiz ettiği çalışmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya liderleri ile yaptıkları telefon konuşmalarının sonuçları açıklandı. Trump'ın en çok konuştuğu lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, Putin en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılında dünya liderleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinin detayları yayınlanırken, Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile en fazla telefon görüşmesi yapan devlet başkanı oldu.



Trump ile Putin'in hangi lider ile kaç defa görüştüklerinin de yayınlandığı çalışmada, Trump'ın göreve başladıktan sonra 40'tan fazla dünya lideriyle 200'den fazla görüşme yaptığı açıklandı.

Trump'ın Macron ile 25 defa görüştüğü, Erdoğan ile ise 8 görüşme yaptığı görüldü. Erdoğan, Trump'ın en çok görüştüğü 9. lider oldu. Putin ise 28 defa Erdoğan ile görüşürken, Nazarbayev ile 17 konuşma yaptı.