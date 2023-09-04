Putin: Gen teknolojisi, ‘korkunç, yıkıcı güce sahip bir silahın’ üretilmesine yol açabilir

Rus RT ağına göre Putin’in bu sözleri, yeni öğretim yılının başlangıcı münasebetiyle 1 Eylül'de öğrenciler ile yaptığı toplantıda geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın gen teknolojisinin ‘öneminin ve risklerinin’ farkında olduğunu ve bu araştırma alanına etik bir yaklaşım sürdürmeye amaçladığını ifade ederek, bunun en nihayetinde ‘korkunç, yıkıcı güce sahip bir silahın’ üretilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rus RT ağına göre Putin’in bu sözleri, yeni öğretim yılının başlangıcı münasebetiyle 1 Eylül'de öğrenciler ile yaptığı toplantıda geldi.

Şarku’l Avsat’In edindiği bilgilere göre dün bir gazeteci sosyal medyada, Putin'in bir öğrenciyle gen teknolojisini tartıştığı kısa bir video yayınladı.

Putin video görüntülerinde öğrencilere şunları söyledi:

“Uzmanlara göre genetik teknolojisi önemli ve tehlikeli. Bu alanda liderlik koltuğuna oturacakların ellerinde korkunç yıkıcı güce sahip bir silah olacağı söyleniyor.”

Rusya'nın gen araştırmalarına etik yaklaşımı korumaya kararlı kalacağını vurgulayan Putin, ülkesinin bu bilimin dayandığı ‘olumlu temellerin’ tüm insanlığa yönelik bir tehdide’ dönüşmemesini sağlayacağını kaydetti.