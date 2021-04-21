Putin: Hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin parlamentosu Federal Meclis’in üyelerine hitaben her sene hazırladığı konuşmayı yapıyor.

Rusya lideri Putin, başkent Moskova’daki Manej sergi salonunda Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasını yapıyor. Her sene hazırlanan bu konuşma, Federal Meclis üyelerine hitaben yapılsa da aslında bir ulusa sesleniş konuşması niteliğini de taşıyor.

Kremlin yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı’nın bu seneki konuşmasında, ekonominin ve vatandaşların pandemi döneminde nasıl destekleneceği gibi konulara değineceğini söyledi. Ancak Rusya liderinin, iç meselelerin yanında uluslararası ilişkilerdeki sorunlar hakkında da açıklamalar yapacağı tahmin ediliyor.

Putin: Provokasyonlara cevabımız sert olacak

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum."

Ukrayna ya da Belarus’ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus’u düşünüyordu. İstedikleri Rusya’yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

Putin, ülke içinde tatil yapan vatandaşlara kısmi ücret iadesi yapılmasını içeren programın uzatılmasını istedi

Rusya lideri, ülke içinde tatil yapan vatandaşlara kısmi ücret iadesi yapılmasını içeren programın en azından sene sonuna kadar uzatılmasını teklif ederek şu ifadeleri kullandı:

“Olabildiğince fazla vatandaşımızın sanatoryum ve otellerde dinlenip sağlıklarını güçlendirmeleri için, en azından sene sonuna kadar, vatandaşların Rusya içindeki turistik seyahatlerinin ücretinin yüzde 20’sinin kendilerine iade edildiği programın uzatılmasını teklif ediyorum.”

Hükümetin ana görevi gelirleri artırmak'

Putin, pandeminin insanların refahını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu, dünyanın tüm ülkeleri için geçerli bir sorun. Ülkemizde ürünlerin fiyatları arttı. Buna karşı alacağımız önlemler öyle olmalı ki Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi boş raflara yol açmamalı. Ürünlerin fiyatlarında uzun vadeli istikrar sağlamak adına piyasa mekanizmalarından yararlanmalıyız" dedi.

Rusya lideri ayrıca, hükümeti çocuklu ailelere yardım programı hazırlamakla görevlendirdi ve ardından “Hükümetin ana görevi gelirleri artırmasıdır” vurgusunu yaptı.

Okul çağında çocukları olan ailelere bir kez daha, bir defalık yardım yapılmasını teklif eden Putin, "Sözgelimi her okul çağındaki çocuk için 10 bin ruble ödenebilir. Ödeme ailelere ağustos ortasında yapılır ki (eylülde okullar açılana kadar) çocuklarını okula hazırlamaya vakitleri olsun" ifadelerini kullandı.

Putin'den vatandaşlara çağrı: Aşı olun

Putin, ülkesinde sonbahara dek koronavirüse karşı sürü bağışıklığı oluşmasını beklediklerini anımsattı ve vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları çağrısını yaptı:

“Herkes aşılanma imkanı olmalı, zira bu, sonbaharda ülkemizde sürü bağışıklığı oluşmasını sağlayacak. Karşı karşıya olduğumuz sorunun çözümü hem bize hem de sizlere, tüm vatandaşlarımıza bağlı. Bir defa daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum: Aşı olun.”

'Rus bilim insanları, üç güvenilir koronavirüs aşısı ile çığır açtı'

Rus bilim insanlarının geliştirdikleri üç güvenilir koronavirüs aşısı ile çığır açtığını belirten Putin, "Aşıların geliştirilmesi ve son yıllardaki diğer başarılar, ülkemizin büyüyen bilimsel ve teknolojik potansiyelinin doğrudan beden bulmuş hâlidir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, pandeminin ilk aylarında koronavirüs ile enfekte olmuş hastaların tedavi edildiği bir hastaneye ziyaretine atıfla, “Karşımızda nasıl bir tehlike olduğunu hissetmem, kendi gözlerimle görmem gerekiyordu. Bir salgınla karşı karşıyayız, fakat bunun verdiği endişenin yanında Rusya’nın bunu aşacağına güvenim de tamdır” vurgusunu yaptı.

Rusya lideri Putin'den sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarına teşekkür

Rusya lideri Vladimir Putin konuşmasına, ‘pandemi günlerinde kendi hayatlarını riske atarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına’ teşekkür ederek başladı.

Putin ayrıca, koronavirüse karşı aşı geliştiren bilim insanlarına da teşekkürlerini sundu.

Rusya lideri, “Pandemi demografiye darbe vurdu, ancak Rusya hedeflerinden vazgeçmeyecektir. Stratejimiz, nüfusumuzun düzenli bir biçimde artışını sağlamak olacaktır” dedi.

Putin, hükümete, “Koronavirüs henüz yenilmedi, virüsün yayılımını yavaşlatmak adına tüm sınırlarımız kontrol altında tutulmalıdır” çağrısını yaptı.

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21/04/2021 13:29