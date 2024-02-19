Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı

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19/02/2024

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Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HSBC bankasının Rusya’daki iştirakinin Expobank’a satışına onay verdi.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rus özel ticari banka Expobank, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin tamamına sahip olacak.

Rusya’da stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması "dost olmayan" ülkelerden yatırımcılara Ağustos 2022’de yasaklanmıştı.

Söz konusu yasağın ardından işlemler yalnızca Putin’in izniyle gerçekleştirilebiliyor.

ABD, Expobank’ı Aralık 2023’te yaptırım listesine almıştı.

 

19/02/2024 20:24
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TAGS: Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı
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