Putin, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı için Aliyev'den özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İki lider görüşmede Kazakistan'daki uçak kazasını ele aldı.

Bilgiyi Interfax haber ajansı Kremlin'den alıntı ile paylaştı.

PUTİN'DEN ÖZÜR

Olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için Putin özür diledi.

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Aliyev de Putin'e, "Yolcu uçağı Rus hava sahasında dış fiziki ve teknik müdahaleye maruz kaldı, kontrolü tamamen kaybetti ve Aktau'ya yönlendirildi" dedi.

38 KİŞİ ÖLDÜ

25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü.

Düşen uçakta 5'i mürettebat 67 kişi bulunuyordu.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'da düşen Azerbaycan uçağı ile ilgili Aliyev'le görüştüğünü açıkladı.

Zelenski Aliyev'e, Rusya'nın yaşananlara ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.