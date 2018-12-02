Putin, Kerç krizi için Merkel’le anlaştı

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AlmanyaŞansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltıda Merkel’in Putin’i Kerç krizi için 4’lü zirve yapmaya ikna ettiği öğrenildi.



G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in baş başa yaptığı kahvaltı da görüşülen konular kamuoyuyla paylaşıldı. İkilinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı Krizi ve Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu hakkında konuştuğu öğrenildi.

Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı açıklamada, Merkel’in Putin’i Kerç krizini görüşmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında danışmanlar seviyesinde zirve yapılmasına ikna ettiği söylendi.



Açıklamada ayrıca, iki liderin İstanbul Zirvesi’nde Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için daha fazla gayret sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.



Geçtiğimiz hafta Ukrayna savaş gemileri, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki Kerç Boğazı’na gitmiş, Rusya 3 gemiyi ele geçirerek mürettebatı gözaltına alınmıştı.

PTİN VE MERKEL SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suriye konusunu detaylıca istişare ettiğini belirterek, "Suriye Anayasa Komitesinin kısa süre içerisinde kurulması için umut var." dedi.



Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Merkel’in Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiğini söyledi.



Görüşmede Suriye konusunun gündeme geldiğini belirten Peskov, "İki lider, Suriye'yle ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldı. İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirve ve Astana formatındaki görüşmelerin ışığında anayasa komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini teyit ettiler." diye konuştu.



Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına yönelik "temkinli" şekilde iyimser olduklarını vurgulayan Peskov, "Çalışmalar sürüyor. Suriye Anayasa Komitesi'nin kısa süre içerisinde kurulması ve tüm temsilcilerinin üzerinde anlaşılması için umut var." ifadesini kullandı.