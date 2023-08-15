Putin, Kuzey Kore ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu

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15/08/2023

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Putin, Kuzey Kore ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ülkenin ‘Ulusal Kurtuluş Günü’ nedeniyle kutlama mesajı göndererek, Pyongyang ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada, Putin’in Ulusal Kurtuluş Günü vesilesiyle Kim Jong-un’u kutladığı bilgisi verildi.

Putin kutlama mesajında, “Halklarımızın yararı ve Kore Yarımadası ile genel olarak Kuzeydoğu Asya bölgesinde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi adına ikili işbirliğini her alanda güçlendirmeye devam edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

15/08/2023 22:24
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TAGS: Putin, Kuzey Kore ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu
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