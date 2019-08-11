Putin motosikletiyle gezdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gece Kurtları' motosiklet kulübünün Kırım'ın Sivastopol kentinde organize ettiği 'Babil'in Gölgesi' adlı uluslararası motor gösterisine, kendi kullandığı Rus yapımı sepetli Ural marka motosikletle geldi.

Putin, Gece Kurtları'nın lideri Aleksandr Zaldostanov'un eşliğinde sahneye yanaşarak festival katılımcılarına seslendi.

Putin, "Hepinizi burada gördüğüme çok sevindim, 10 yıl önce başlatılan bu geleneğe devam ediyor olmanızdan büyük mutluluk duydum. 10. Yıldönümünüzü kutlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım" dedi.

Motosiklet kullanan Putin'e Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Vali Vekili Mihail Razvojayev eşlik etti.