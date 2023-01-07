Putin Noel ayinine tek başına katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paylaştığı mesajında tüm Ortodoks Hıristiyanların Noel’ini kutlarken, dün akşam Kremlin'deki katedralde düzenlenen ayine tek başına katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hıristiyanların Noel’ini paylaştığı mesajla kutladı.

Tüm Ortodoks Hıristiyanları ve tüm Rusları Noel vesilesiyle tebrik eden Putin, "Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumu birleştirme, tarihsel hafızamızı koruma, gençleri eğitme ve aile kurumunu güçlendirme konusundaki muazzam yapıcı katkısını vurgulamak derinden memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da savaşa da değinen Putin, "Kilise kurumları, ülkemizde etnik kimlik ve inançlar arasındaki barış ve uyumu teşvik etmeye, ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmeye ve özel askeri operasyonda yer alan savaşçılarımızı desteklemeye öncelik veriyor. Böylesine büyük ve özverili bir çalışma, içten saygıyı hak ediyor" dedi.

Tek başına ayine katıldı

Kremlin üzerinden paylaşılan Noel mesajında Putin'in dün akşam Kremlin'in Müjde Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldığı ifade edildi.

Putin'in ayinde tek başına olması ise dikkat çekti.

Putin'in Rus Ortodoks Kilisesi'nin çağrısıyla Ukrayna'da ilan ettiği tek taraflı 36 saatlik ateşkes, saat 00.00'de sona erecek.

Hristiyanların çoğu Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

Bu habere tepkiniz:



07/01/2023 17:00