Putin: Rusya ABD seçimlerine müdahale etmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimine hiçbir şekilde müdahele etmediğini belirtti.

Kremlin sözcüsünün açıklamalarına göre ikili, G20'de gerçekleşecek kritik Donald Trump- Putin görüşmesi öncesinde konuşalacak önemli konuları belirlemek için bir araya geldi. Görüşme bu ayın(kasım) sonlarına doğru Arjantin'de gerçekleşecek.

Interfax'ın haberine göre Putin, Pence'e ''Rusya'nın bu konuyla hiç bağlantısı yok, Rusyan'nın asla seçimlere karışmaz" dedi