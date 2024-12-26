Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna ile ateşkes müzakerelerine Slovakya'nın ev sahipliği yapmasına karşı değiliz. Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile yapılacak ateşkese ilişkin önemli bir açıklama geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadığını söyledi ve " Slovakya'nın ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmasına karşı değiliz" dedi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Rus lider Putin AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın çatışmayı dondurma planlarına ilişkin haberlere yönelik "Rusya Ukrayna topraklarındaki çatışmayı sonlandırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Putin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bizde halk arasında yaygın bir deyiş vardır 'ağzından bal içilir' diye. Biz de Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılında sona ermesi için çaba sarf ediyoruz.

"GEREKİRSE OREŞNİK'İ TEKRAR KULLANABİLİRİZ"

Putin, Rusya'nın gerekirse Oreşnik'i tekrar kullanabileceğini ancak bunun için acelesi olmadığını söyledi. Putin konuşmasında, "Gerekirse ve daha güçlü orta menzilli silahların kullanılması gerektiğini görürsek elbette bunları kullanırız fakat acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

"İŞ BU NOKTAYA GELİRSE KARŞI DEĞİLİZ"

Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmesinde, ''ağırlıklı olarak Ukrayna'daki barışçıl düzenlemeler hakkında konuştuklarını'' açıkladı. Fico'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi için kendi devletinin topraklarında görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyleyen Putin, "İş bu noktaya gelirse karşı değiliz. Neden olmasın? Bizim açımızdan bu tutum tarafsızdır ve bu bizim için kabul edilebilir bir seçenektir" dedi.