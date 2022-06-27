Putin, Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ilk kez yurt dışına çıkacak

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27/06/2022

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Putin, Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ilk kez yurt dışına çıkacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya'daki iki eski Sovyet cumhuriyetine giderek 24 Şubat'ta Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirecek.

Rossiya 1 devlet televizyonuna konuşan Pavel Zarubin, Putin'in bu hafta Tacikistan ve Türkmenistan'a gideceğini; daha sonra da Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini bildirdi.

Putin, Duşanbe'de Tajik Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek. Kremlin'in yakın müttefiklerinden olan Rahman, aynı zamanda bir eski Sovyet cumhuriyetini en uzun süreli yöneten lider.

ZİRVEYE KATILACAK

Zarubin, Putin'in Aşkabat'ta da Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve İran liderlerinin katılım göstereceği bir zirveye katılacağını dile getirdi. Putin, bilinen son yurt dışı ziyaretini Şubat ayının başında Çin'e yapmıştı.

27/06/2022 17:32
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TAGS: Putin, Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ilk kez yurt dışına çıkacak
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