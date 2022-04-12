Putin: Ukrayna, İstanbul'daki görüşmelerde varılan noktalardan saptı

Putin, Rus güçlerinin çekildiği Buça’da ortaya çıkan katliam görüntülerinin “sahte” olduğunu iddia etti

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12/04/2022

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Putin: Ukrayna, İstanbul'daki görüşmelerde varılan noktalardan saptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın İstanbul’da yapılan heyetlerarası görüşmelerde varılan noktalardan saptığını söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da başlatılan “askeri operasyonun” plana göre gittiğini söyleyen Putin, hedeflere ulaşmayı ve kayıpları en düşük seviyede tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Putin, Rus güçlerinin çekildiği Buça’da ortaya çıkan katliam görüntülerinin “sahte” olduğunu iddia etti.

Ukrayna’yla görüşmeler için “çıkmaz” ifadelerini kullanan Putin, Ukrayna’nın İstanbul’da yapılan heyetlerarası görüşmelerde varılan noktalardan saptığını söyledi.

12/04/2022 16:25
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TAGS: putin, ukrayna
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