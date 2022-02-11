Putin ve Macron’un görüştüğü uzun masanın nedeni belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşme esnasında oturulan uzun masa, dünya gündeminde yankı bulmuştu.

Macron ve Putin'in Ukrayna krizini tartışmak için 4 metre uzunluğundaki masada oturmalarının nedeni ise belli oldu.

Reuters’ın Macron’a yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, görüşme esnasında kullanılan uzun masanın nedenin PCR testi krizi olduğu ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya'ya geldiği sırada Kremlin’in corona virüs testi yapılması talebini reddettiği belirtilirken, bu nedenle Putin’den uzakta oturtulması için söz konusu masanın kullanıldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Ukrayna krizini konuşmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı başkent Moskova’ya gelmiş, Rus lider ile karşılıklı oturdukları masa gündem olmuştu.

Dünya basınında ise 4 metre uzunluğundaki masanın karşıt uçlarında oturan iki liderin görüntüleri sonrasında Putin'in diplomatik bir mesaj göndermek isteyebileceği öne sürülmüştü.

'MACRON'A SEÇME HAKKI VERİLDİ'

Fransa cumhurbaşkanının sağlık protokolü hakkında bilgisi olan iki kaynak ise, Rusya’da Macron'a bir seçim hakkı verildiğini söyledi.

Rusya’da PCR testine girmesi halinde Vladimir Putin’e yakın olabileceği söylenen Macron ise bu teklifi reddederek sosyal mesafe kontrolünde görüşmeyi gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

'DNA'SINA EL KOYMALARINI KABUL EDEMEDİK'

Kaynak, "Bunun o uzun masa anlamına geldiğini çok iyi biliyorduk” derken, “Cumhurbaşkanının DNA'sına el koymalarını kabul edemedik” ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak ise, Cumhurbaşkanının Rus PCR testine girmeyi reddettiğini doğrularken, Macron’un ayrılmadan önce bir Fransız PCR testi ve kendi doktoru tarafından bir antijen testi yaptırdığını sözlerine ekledi.

KAZAK LİDERLE YAN YANA OTURDU

Yapılan açıklamada, "Ruslar bize Putin'in sıkı bir sağlık balonunda tutulması gerektiğini söylediler" denildi.

Macron ve Putin'in sosyal mesafeli görüşmelerinden üç gün sonra, Rus lider Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'i kabul ederken, iki liderin el sıkışması ve aralarında yalnızca küçük bir sehpa olacak şekilde birbirlerine yakın oturması dikkat çekmişti.

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11/02/2022 10:11