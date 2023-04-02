Putin yanlısı blog yazarı hayatını kaybetti

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02/04/2023

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Putin yanlısı blog yazarı hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede patlama meydana geldi. Patlamada, Ukrayna Savaşı'nda cepheden haber veren, Putin yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarski yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg şehrindeki bir kafede patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yetkilileri, patlamanın patlayıcı cihazla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlamada hayatını kaybedenin, "Vladlen Tatarski" takma isimle bilinen Rus blogger Maksim Fomin olduğu belirtildi. Fomin, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini destekleyen görüntüler üretmesi ile biliniyor.

02/04/2023 21:36
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TAGS: Putin yanlısı blog yazarı hayatını kaybetti
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