Putin: Yaptırımlardan etkileniyoruz ancak yeni fırsat pencereleri açılıyor

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13/04/2022

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Putin: Yaptırımlardan etkileniyoruz ancak yeni fırsat pencereleri açılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerde enflasyonun hızla arttığına işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batılı ülkelerin yaptırımlar nedeniyle kendilerine de zarar verdiğini belirten Putin, "Bazı Batılı ülkelerin Rus enerji kaynakları da dahil olmak iş birliği yapmayı reddetmesi, milyonlarca Avrupalıyı vurdu, enerji krizini tetikledi ve ABD'yi de etkiliyor. Fiyatlar her yerde yükseliyor, enflasyon fırlıyor, bu ülkeler için bu durumun eşi veya benzeri yok." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın da yaptırımlar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, "Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor." dedi.

 

13/04/2022 15:54
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