Putin: Yeni füze geliştirmek zorunda kalabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer ABD'nin orta menzilli füze geliştirdiğine dair güvenilir bilgi elde edersek, biz de geliştiririz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den orta menzilli füzelerle ilgili yazılı bir açıklama geldi.



Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesinden ABD'yi sorumlu tuttu. Putin, "ABD anlaşmadan çekilmekle uluslararası güvenliğini tehlikeye soktu" dedi.



Rus lider Putin ayrıca kontrolsüz silah yarışının başlayabileceğine dikkat çekti. Açıklamada Rusya'nın tek taraflı olarak taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceği, ancak mütekabiliyet esasına göre hareket edeceğini belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin füze konuşlandırmadığı yerlere biz de konuşlandırmayacağız" açıklamasını yaptı.



Vladimir Putin bir de çağrıda bulunarak, "Güvenliğin sağlanması ile ilgili müzakereler geç olmadan başlatılmalıdır. Bunun için hazırız" dedi.