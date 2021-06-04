Putin'den ABD ve Avrupa'ya kritik mesajlar!

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) ana oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Avrupa'ya koronavirüs aşısıyla ilgili ciddi suçlamalar yöneltirken ABD Başkanı Putin'e mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’da yaptığı konuşmayla bir kez daha dünya gündeminde ilk sıraya oturdu. Putin, ABD ve Avrupa'ya ciddi suçlamalar yönelterek koronavirüs salgınının yönetimine politika karıştırıldığının altını çizerken Avrupa Birliği'ni insanların hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Putin, konuşmasında ABD yaptırımlarına ve doğalgaz, petrol gibi kaynakların ticari yönetimine de değinerek ABD'yi para birimi doları 'ekonomik bir silaha' dönüştürmekle suçladı. Öte yandan ABD Başkanı Biden'a da olumlu mesaj yollamayı ihmal etmeyen Rus lider 'Biden'la bağlarımızı güçlendirmek için yollar arayışında' olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada milyonlarca insanın koronavirüs aşılarına erişiminin olmadığının altını çizerken yoksul ülkelere yapılan aşı yardım programlarının yetersiz kaldığını ifade etti. Rus lider, Sputnik V aşısının Avrupa tarafından hala onaylanmamış olmasının arkasında tamamen ekonomik rekabetin yattığını ve bunun da insanların hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Avrupa'nın 'para için savaştığını' ve Rus aşısına şüpheyle yaklaşılmasına sebep olduğunu belirten Putin söz konusu ülkelerde (Avrupa Birliği ülkeleri) onaylanmış bazı aşıların aksine, Sputnik V aşısı uygulanan kişiler arasında bir ölüme dahi rastlanmadığını kaydetti. Putin ayrıca, ülkesinin aşı üretimini her geçen gün artırdığını ve koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlere kapılarını açabileceği mesajını verdi.

Bu habere tepkiniz:



04/06/2021 18:07