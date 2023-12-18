Putin'den Biden'a saldırı yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden, bu ay başında Rusya'nın Ukrayna'da başarıya ulaşması halinde bir NATO ülkesine saldıracağını öne sürmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı'nın bu sözlerini "Anlamsız" olarak niteledi. Putin, "Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşma konusunda hiçbir ekonomik, siyasi ya da askeri çıkarı yoktur" dedi.

Rus lider, Biden'ı Rusya ile ilgili yanlış politikasını haklı göstermeye çalışmakla suçladı.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre ittifaka üye herhangi bir ülkeye saldırı bütün üyelere yapılmış saldırı kabul ediliyor.