Putin’den Biden'ın sözlerine yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanması halinde bir NATO ülkesine saldıracağı yönündeki sözlerini "tamamen saçmalık" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın NATO askeri ittifakıyla savaşmak gibi bir niyeti olmadığını belirtti. Rus liderin sözleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sözleri üzerine geldi.

Biden, aralık ayı başlarında, “Putin'in Ukrayna'ya karşı zafer kazanması halinde Rus liderin durmayacağı ve bir NATO ülkesine saldıracağı” uyarısında bulunarak Cumhuriyetçilere askeri yardımı daha fazla engellememeleri çağrısı yapmıştı.

Putin, pazar günü devlet televizyonu Rossiya tarafından yayınlanan röportajında "Bu tamamen saçmalık - ve Başkan Biden'ın bunu anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir çıkarı - ne ekonomik, ne siyasi ne de askeri hiçbir jeopolitik çıkarı - yoktur." diyen Putin, Biden'ın Rusya'ya yönelik kendi "yanlış politikasını" haklı çıkarmaya çalışıyor gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Yeni bir Soğuk Savaş mı başlıyor?

Putin, Rusya ve Çin'in bir tarafta, Batı'nın ise diğer tarafta yer aldığı "yeni bir Soğuk Savaş'tan" söz edilen bir dönemde Batı ile nasıl ortak bir zemin bulunabileceği sorusu üzerine "Ortak bir zemin bulmak zorunda kalacaklar çünkü bizimle hesaplaşmak zorunda kalacaklar." yanıtını verdi.

Putin'e göre ABD Ukrayna savaşını çok daha büyük bir mücadelenin parçası olarak görüyor. Buna göre ABD Rusya'yı parçalamayı, geniş doğal kaynaklarını ele geçirmeyi ve ardından Çin ile hesaplaşmaya yönelmeyi amaçlıyor.

Biden'ın geçen yıl NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyeceği uyarısında bulunmasına yol açan Ukrayna'daki savaş, Moskova'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana yaşanan en derin krizi tetikledi.

Putin, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası eski Sovyetler Birliği ülkelerinin bazılarını da içine alacak kadar genişlemesini, Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarının kanıtı olarak gösteriyor.