Putin'den çok sert dolar açıklaması

ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü belirtti.

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

Putin, "Bence ABD'li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Bunu her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata olarak niteleyen Putin, "İnsanlar, hiçbir şey olmayacağını, her şeyin çok güçlü, çok istikrarlı olduğunu ve hiçbir olumsuz sonucun yaşanmayacağını düşünüyor. Ama hayır, (olumsuz sonuçlar) er ya da geç ortaya çıkıyor" diye konuştu.