Putin’den Donetsk ve Luhansk açıklaması: Tanıma kararını onaylıyorum

Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi. Ayrıca, Putin, "Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Rus lider, daha sonra Kremlin'de yine kameraların önünde Donbass ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderleriyle tanıma ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Halka sesleniş konuşması gerçekleştiren Putin, şunları söyledi:

* Donbass’taki durum kritik, şiddetli bir hâl aldı. Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır.

* Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından yaratıldı, kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı.

* Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı.

* Elbette geçmişi artık değiştiremeyiz, ama en azından geçmiş hakkında kayıtsız şartsız, siyasi boyut kazandırmadan doğrudan ve dürüstçe konuşmalıyız.

* Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin'in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü.

“UKRAYNA DIŞARIDAN KONTROL EDİLİYOR”

* Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukraynası oluştu. Günümüzde Ukrayna için ‘Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası’ diyebiliriz. Ukrayna'nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin'in Donbass'ı Ukrayna'ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.

* Gerçek komünizmden arındırma ne olduğunu Ukrayna'ya göstermeye hazırız. Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor ve dış etkiler iç politikalarını, şirketlerini ve ticaretini etkiliyor.

NÜKLEER SİLAH TEPKİSİ

* Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz.

* Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor.

* Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır.

* 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya’nın NATO’ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sordum. ‘Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüyorsunuz?’ dedim. Bizi dost olarak görmüyorlar.

* Askeri olarak Rusya’ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz.

* En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa’nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya’nın bu talepleri reddedildi.

NATO AÇIKLAMASI: BOĞAZIMIZA BIÇAK DAYAMIŞLAR

* Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar.

CANLI YAYINDA TANIMA KARARINI AÇIKLADI

* Rusya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM’nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur.

* Donbass krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını onaylıyorum.

İMZALADI

Rus lider, daha sonra Kremlin’de yine kameraların önünde Donbass ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderleriye tanıma ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

ALMANYA VE FRANSA İLE GÖRÜŞME

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüşerek, her ikisine de Rusya Güvenlik Konseyi'nin toplantısının sonuçları hakkında bilgi aktardı.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi yaptı. Vladimir Putin, Devlet Duması’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin kararı bağlamında Donbass etrafındaki mevcut durumun değerlendirildiği Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş toplantısının sonuçları hakkında bilgi verdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri liderlerinden, Ukrayna makamlarının askeri saldırganlığı, Donbass topraklarının yoğun ateş altında kalması ve bunun sonucunda sivil nüfusun acı çekmesi nedeniyle egemenliklerinin tanınmasına yönelik çağrılar alındı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Rusya Devlet Başkanı, yakın gelecekte ilgili bir kararnameyi imzalamayı planladığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı bu gelişmeden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Aynı zamanda temasa devam etmeye hazır olduklarını belirttiler” denildi.

ALMANYA’DAN AÇIKLAMA

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmenin odak noktası Ukrayna ve çevresindeki durum ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırlarına yığılmasıydı” dedi.

Putin’in görüşmede ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi’nin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, Schozl'un telefon görüşmesinde Rusya'nın Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma planını kınadığını aktardı.

Hebestreit, “Scholz, Rusya’nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Doğu Ukrayna’daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk Anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmaların Rusya tarafından tek taraflı ihlali olacaktır” dedi.

Hebestreit ayrıca, “Görüşmeler sırasında Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı’na gerilimi derhal düşürmesi ve birleşik kuvvetleri Ukrayna sınırından çekmesi çağrısında bulundu. Özellikle Doğu Ukrayna’da ateşkese uymanın ve gevşeme işaretleri vermenin artık önemli olduğunu vurguladı. Rusya’nın burada özel bir sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.

AB’DEN DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da Putin’in söz konusu bağımsızlıkları tanıması durumunda birliğin ‘sert bir yanıt vermeye hazır olduğunu’ söylemişti.

Borrell, “Başkan Putin’e uluslararası hukuka ve Minsk protokolüne saygı göstermeye ve Luhansk ile Donetsk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımamaya çağırıyoruz” diye konuşmuştu.

SCHOLZ, MACRON VE ZELENSKİ ACİL TOPLANDI

Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve ‘en yakın ortakları’, Rusya lideri Putin’in Donestk ve Lougansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımayı planladığı açıklama öncesinde, telekonferans yöntemiyle acil bir toplantı için biraraya gelmişti.

Scholz, Putin’le konuştuktan sonra, “Rusya’nın Donestk ve Louhansk’ı tanıması, Minsk Anlaşması’nın tek taraflı ihlali anlamına gelir” dedi. Scholz, tarafları ‘gerilimi azaltmaya’ davet etti.

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21/02/2022 21:52