Putin'den Gazze'ye ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları için ABD'yi suçladı, iki devletli çözüm önerisini yineledi.

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31/10/2023

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Putin'den Gazze'ye ilişkin açıklama

Ukrayna ve Orta Doğu'da olduğu gibi Filistin'deki katliamın arkasında da ABD'deki elitlerin olduğunu öne süren Putin, "ABD'deki yönetici elitlerin kutsal topraklarda barışa değil kaosa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın çözümünün Filistin Devleti kurulmasından geçtiğini söyleyen Putin, Filistinlilere ancak bu olayın arkasındaki güçlerle savaşarak yardım edilebileceğini, Rusya'nın Ukrayna'da bu güçlerle savaştığını ifade etti. 

31/10/2023 08:25
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TAGS: Putin, Gazze
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