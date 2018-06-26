Putin'den iki lidere Dünya Kupası daveti

Rusya lideri Putin, ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunu diplomatik ve siyasi açıdan da kullanıyor.

İsrail medyasının haberlerine göre Putin, Abbas veNetanyahu'yu Dünya Kupası finali için Moskova'ya davet etti.

Buna göre Netanyahu finale gitmeyi düşünüyor. Filistin tarafından da Abbas'ın maça gideceği açıklaması geldi. Putin'in, finale başka dünya liderlerini de davet ettiği düşünülüyor.

Final maçında Netanyahu ve Abbas'ın bir araya geleceği yönünde bir gösterge yok. Final 15 Temmuz'da oynanacak.