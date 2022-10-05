Putin'den ilhak kararına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da işgal edilen Luhansk ve Donetsk ile Herson ve Zaporijiya bölgelerinin Rusya'ya katılımını resmileştiren ilhak kararlarını onayladı.

ads ads ads ads
05/10/2022

ads
ads
Putin'den ilhak kararına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da işgal edilen Luhansk ve Donetsk ile Herson ve Zaporijiya bölgelerinin Rusya'ya katılımını resmileştiren ilhak kararlarını onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın dört bölgesinin resmi olarak ilhakını içeren kararı imzaladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen taslak öneri, dün Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde değerlendirildi. İlhak kararının son aşaması olan Federasyon Konseyi'nde de Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus topraklarına katılımı resmen kabul edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

05/10/2022 10:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: putin, karar, onay, ilhak, rusya,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.