Putin'den ilhak kararına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da işgal edilen Luhansk ve Donetsk ile Herson ve Zaporijiya bölgelerinin Rusya'ya katılımını resmileştiren ilhak kararlarını onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın dört bölgesinin resmi olarak ilhakını içeren kararı imzaladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen taslak öneri, dün Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde değerlendirildi. İlhak kararının son aşaması olan Federasyon Konseyi'nde de Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rus topraklarına katılımı resmen kabul edilmişti.

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05/10/2022 10:03