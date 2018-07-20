Putin’den NATO’ya misilleme tehdidi





Putin, başkent Moskova’da Rusya’nın daimi temsilcileri ve büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusya’nın dünya ilişkilerine aktif olarak katılmasının ulusal çıkarları olduğunu kaydeden Putin, bunun ülkenin gelişimini sağladığını ve halkın yaşam kalitesini arttırdığını savundu. Putin, halkının Rusya'yı güçlü, bağımsız ve barışsever bir devlet olarak görmek istediğinin altını çizdi.



Putin, Rusya’nın ilkeli pozisyonundan hareket ederek bölgesel krizlerin çözülmesi yönünde çalıştığını ifade ederek, Suriye’de Rusya’nın belirleyici rolü ile uluslararası terörizme, DEAŞ’a ve diğer aşırıcı gruplara yıkıcı darbeler vurulduğunu söyledi.



Putin, ABD'nin İran nükleer programından tek taraflı olarak çekilmesine değinerek, "Bu belge, küresel yayılma karşıtlığı için önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi görev, bu kilit anlaşmayı korumak ve Ortadoğu'daki gerilimlerde kontrolsüz artışı önlemektir." dedi.



Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamen ticari ve ekonomik olduğunu ifade eden Putin, bu projede hiçbir politik dayanak ve gizlilik olmadığını belirtti.



Putin, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının anahtarı, şu anda gerçekleşmekte olan NATO'nun yeni üslerini ve askeri altyapısını Rusya sınırlarına konuşlandırmak değil, iş birliğini genişletmek ve güveni yeniden sağlamaktır. Rusya’ya doğrudan tehdit oluşturan benzer saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceğiz." ifadelerini kullandı.



Putin, Ukrayna ve Gürcistan’ı NATO’nun askeri yörüngesine dahil etmek için çaba sarf edenlerin de sorumsuz politikalarının olası sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.



Rusya-ABD ilişkileri ile ilgili de konuşan Putin, ortak zemin bulmak için birlikte çalışmayı amaçlayan başka olumlu gündeme ihtiyaç olduğunu ABD Başkanı Donald Trump ile de konuştuklarını hatırlattı.



Putin, "Görüşlerimizdeki tüm farklılıklarla Rus-Amerikan ilişkilerinin son derece, tatmin edici olmayan bir durumda olduğu görüşüne vardık. (Rusya-ABD ilişkileri) Bir çok açıdan Soğuk Savaş döneminden bile daha kötü." dedi.



Yıllar boyunca biriken sorunların birkaç saat içinde çözüleceğine inanmanın saflık olacağını kaydeden Putin, yine de olumlu değişimlere giden yolun hala devam ettiğine inandığını vurguladı.