Putin'den Prigojin için taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesi de dahil olmak üzere Tver’de düşen uçak kazasında hayatını kaybedenlere taziye mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in lideri Evgeny Prigojin için başsağlığı dileyerek, “90’lardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı.” dedi.

Putin, "Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Soruşturma Komitesi Tver’deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek" açıklamasını yaptı.