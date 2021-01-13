Putin'den talimat: Rusya'da geniş çaplı aşılama gelecek hafta başlayabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek haftadan itibaren geniş çaplı aşılama aşamasından tüm vatandaşların aşılanması aşamasına geçilmesi talimatı verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, hükûmet üyeleriyle olan bir toplantıda konuşan Putin, “Geniş çaplı aşılama aşamasına geçmiştik. Başbakan Mihail Mişustin, geçen hafta bu alandaki endüstrinin standart ve hacimlere yönelik verdiği sözleri yerine getirmekle kalmayıp, ayrıca planlanan üretim hacminin de üzerine çıktığı bilgisini verdi. Geniş çaplı aşılamadan kitlesel aşılamaya geçmeliyiz” dedi.

“Rus aşısının dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum” diyen "bu tür başka hiçbir aşının bu kadar koruma ve güvenlik sağlamadığını" kaydetti.

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13/01/2021 16:34