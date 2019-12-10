Putin’den Ukrayna’ya kritik ‘Srebrenitsa’ uyarısı!

Rus medyasındaki habere göre, Rusya Federasyonu Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi'nde konuşan Putin, Ukrayna'nın, ayrılıkçıların kontrol ettiği Donbass bölgesini kontrol atlına almaya kalkarsa, yeni bir Srebrenitsa katliamının yaşanacağını belirterek, “Eğer Kiev Donbass sakinlerine koruma garantisi vermeden sınırı kontrol altına alırsa, ikinci bir Srebrenitsa olacak” ifadelerini kullandı.

SREBRENITSA KATLİAMI

Srebrenitsa Katliamı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı’nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu’nun Krivaya Harekâtı esnasında, Temmuz 1995’te yaşanan ve en az 8 bin 372 Bosnalı’nın Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesi hadisesidir.

10/12/2019 18:32