Putin'den yaptırım açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımların neden olduğu 'devasa' yüksek teknoloji sorunlarının üstesinden gelme sözü verdi.

Rus ilerleyişi sürerken Ukrayna birlikleri pek çok stratejik noktayı geride bırakarak çekilmek zorunda kalmış durumda. Putin'in emri ile başlayan savaş sonrası Moskova'ya yaptırım kararları gelmeye devam ederken Putin'den yeni açıklamalar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımların neden olduğu 'devasa' yüksek teknoloji sorunlarının üstesinden gelme sözü verdi.

'Bu, ülkemiz için büyük bir meydan okuma' diyen Putin sözlerine şöyle devam etti;

'Karşılaştığımız devasa zorlukların farkına vararak, enerjik ve yetkin bir şekilde yeni çözümler arayacağız.'

Moskova, geçtiğimiz dönemde 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

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18/07/2022 21:09