Rusya ortaklarını ‘yeni sömürgeciliğe’ karşı bir ittifak başlatmak için çabaları birleştirmeye çağırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından başkent Moskova’da düzenlenen Savuma ve Uluslararası Güvenlik Konferansı, yürüttüğü çalışmalarla bir destek toplama platformuna dönüştürüldü. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre konferansta yalnızca Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlar değil, Batı ile süren çatışma, çeşitli bölgesel ve uluslararası dosyalar ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kötüleşen krizler gibi başlıklar da gündeme geldi.

Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘küresel çatışmaya’ odaklanması ve ‘uluslararası toplum için yeni riskleri ve zorlukları etkisiz hale getirme’ gereklilikleri doğrultusunda attığı adımlarla aracılığıyla ortaya çıktı.

Putin, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın açılış konuşması sırasında, konferansa katılan ülkelerin savuna bakanlıkları temsilcilerini ‘uluslararası toplumun küresel ve bölgesel düzeylerde çatışmayı azaltmak ve mevcut zorluk ve riskleri etkisiz hale getirmek için çabalarını birleştirmeye’ çağırdı.

Diğer yandan Moskova dün, Rus kuvvetlerinin geceleri Ukrayna genelinde, çeşitli bölgelerdeki askeri sanayi tesislerini bombaladığını bildirdi.