Putin’e 'Psikopat' diyen Rus model Gretta Vedler'in cesedi bulundu

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" diyen model Gretta Vedler, ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme gerçekleştiren ekipler, genç modelin erkek arkadaşı Dmitry Korovin tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

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15/03/2022

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Putin’e 'Psikopat' diyen Rus model Gretta Vedler'in cesedi bulundu

Rusya'da ikamet eden model Gretta Vedler (23) geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleriyle gündeme gelmişti.

Geçen sene ocak ayından beri kayıp olan Vedler'in erkek arkadaşının ihbarı üzerine, genç model Lipetsk'te 400 kilometre uzaklıkta bir ormanda bavulun içinde ölü olarak bulundu.

Polisler, araştırmaların genişletilmesi üzerine genç model Vedler'i, erkek arkadaşı Dmitry Korovin'in öldürdüğünü tespit etti. Vedler, polisteki ifadesinde genç kızla para için tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini dile getirdi.

15/03/2022 20:45
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TAGS: Rus model, Gretta Vedler, Putin
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