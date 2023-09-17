Putin'in hareketleri sağlığı konusundaki endişeleri gündeme getirdi!

Putin ve Kim görüşmesinin ardında Putin'in görünüşü şüphe çekti. Putin hasta mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede sol ayağını sürekli kıpırdattığı görülmesi, batılı medya tarafından sağlık problemleri olabileceği yönünde yorumlandı.

Putin ve Kim, Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geldi ve görüşme sonrasında Kuzey Kore ile Rusya arasında silah tedariği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, batı dünyası tarafından sert tepkilerle karşılandı. Anlaşmanın ardından servis edilen görüntülerde, Putin'in sol ayağını kıpırdattığı görülmesi, büyük şüpheler uyandırdı.

Alman Basını Putin'in Sağlığını Sorguladı

Kameralara yansıyan görüntülerde Putin'in sol ayağını zaman zaman kıpırdattığı görülen anlar, Alman basını tarafından dikkatle incelendi. Alman Bild gazetesi, "Putin'in ayağıyla ilgili gizem" başlığı altında, "Putin'in ayağını kıpırdatması sinirlilik mi yoksa hastalık hali mi?" şeklinde yorumlar yaptı. T-Online internet sitesi de bu detayın "ortalığı karıştırdığını" belirtti.

Putin'in Sağlığı Hakkında Söylentiler Artıyor

Putin'in sağlığıyla ilgili sürekli söylentilerin olduğuna dikkat çeken yayın organları, geçen yıl Paskalya ayininde de Putin'in zayıf göründüğünü belirtti. Uzun mesafe tanıları arasında kanser ve Parkinson hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri yer alıyor. Ancak Kremlin, bu söylentileri yalanlamaya devam ediyor ve şimdilik Putin'in sağlığının mükemmel olduğunu açıkça vurguluyor.