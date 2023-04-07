Putin’in öğretmenine alınan dairenin arkasından Güney Kıbrıs’taki bir paravan şirket çıktı

İngiliz Chelsea futbol takımının eski sahibi Roman Abramoviç’in, Güney Kıbrıs’taki gizli fonları kullanarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şahsi bankacısı olarak göründüğü ifade edildi.

“Putin’in Kıbrıs ve Abramoviç Aracılığıyla İstekleri” başlıklı haberinde, bu ifşaatı hafta başlarında Washington Post gazetesi ile Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan ve Roman Abramoviç’in sahibi olduğu bir paravan şirketin, yıllar önce Putin’in öğretmenliğini yapan Rus uyruklu bir Yahudi’ye daire satın alınmasının arkasında olduğunun görüldüğünü belirtti.

Putin’in 2005 yılında Kudüs’e gerçekleştirdiği ziyarette Mina Juditskaja Berliner isimli öğretmeniyle görüştüğünü ve Putin’in, kadının, ortaokulda okuduğu sırada Almanca öğretmeni olduğunu söylediğini yazan gazete, Putin’in daha sonra eski ve de yaşlı öğretmenine, kalması için 245 bin dolar değerinde bir daire hediye ettiğini ifade etti.

Dairenin Tel Aviv’de bulunduğunu, kadının ise 2017 yılında 96 yaşında öldüğünü belirten gazete, Washington Post’un haberine göre, dairenin satın alınmasının arkasında, Güney Kıbrıs’ta bulunan N.P Gemini Holdings Ltd isimli paravan şirketin bulunduğunu yazdı.

Washington Post’un, konu hakkında ifşa edilmiş mali kayıtlara atıfta bulunduğunu ve bu kayıtların “sermayenin gerçek kaynağının Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından gizli bir şekilde kontrol edilen bir offshore hesabı olduğunu gösterdiğini” yazan gazete, Amerikan gazetesinde yer alanlara dayanarak ise, Abramoviç’in isminin Gemini şirketinin şirket arşivlerinde yer almadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise mahkeme belgelerini tespit ettiğini ve bunlara dayanarak, Gemini şirketinin de aralarında bulunduğu Güney Kıbrıs’ta kayıtlı 6 şirketin Amramoviç’e ait olduğunu ifade etti.

Kremlin Basın Sözcüsünün ise, Putin’in konuyla bağlantısı olup olmadığı konusunda Washington Post’a yanıt vermediğini ve Rusya’daki Yahudi toplumu gazetecilerine gönderme yaptığını yazan gazete, Abramoviç’in sözcüsünün ise, dairenin hediye edildiğini kabul ettiğini fakat bunun Putin’le ilgisi olmadığını söylediğini ekledi.

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07/04/2023 11:42