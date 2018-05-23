Putin'in 'sonsuz menzilli füze'si çakıldı

Son dönemde Batı ile gerilen ilişkileri ile birlikte askeri harcamalarına da hız veren Rusya artan bütçenin de etkisiyle yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. Rusya'nın 'sonsuz menzilli füze'si denemelerde başarı sağlayamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda yeni bir silahlanma yarışının sinyallerini vermiş, dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıklamıştı.

İngiliz basınının adını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, Putin'in konvansiyonel savaşta düşmanlara karşı büyük bir üstünlük sağlamalarına neden olacak yeni süpersonik füzeler 2020 yılında kullanıma girecek.

Ancak görünen o ki söz konusu füze bu tarihte kullanıma giremeyebilir. Zira 'Sonsuz menzilli füze' olarak da adlandırılan yeni silah test aşamasında başarısız oldu. ABD istihbarat kaynaklarına göre, 4 denemenin 4'ünden de başarısız çıkan füze 35 kilometre sonra çakıldı.