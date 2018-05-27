Putin'in sözcüsünden canlı yayında Türkiye esprisi

Rusya yayın yapan NTV kanalında yayınlanan bir mizah programına katılan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'n sözcülüğünü yapmanın ne kadar yoğun bir iş olduğunu söyledi. Görevi nedeniyle sık sık yurtdışına çıkan ya da yabancı liderlerin Putin'e yönelik ziyaretlerine eşilik eden Peskov özel hayatını anlattı. Peskov, "Yaklaşık olarak aynı sıklıkta görüşebiliyoruz. Eşimle önceden de olduğu gibi nadiren görüşüyoruz, belki de bu nedenle duygularımızda soğuma olmuyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında son süreçte art arda gerçekleşen görüşmelere eşlik eden Peskov, neredeyse Erdoğan'ı eşiyle aynı sıklıkla gördüğünü aktardı.

Şakalarına devam eden sunucunun, Peskov'un bıyığından kıl çekerek dilek dileyip dileyemeyeceği sorusuna Kremlin Sözcüsü, ‘bunu sadece eşinin yapabileceğini' söyledi. "Eşim bunu her zaman yapar" diyen Peskov, Tatyana Navka'nın dilediği tüm dileklerin gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Peskov'a sorulan sorulardan biri, Kremlin'e giriş yaptığı belgenin geçerlilik süresiyle ilgiliydi. Bu soruya da şakayla karşılık veren Peskov, belgenin süresinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yemin töreninin yapıldığı 7 Mayıs'ta dolduğunu ve şimdi işe geçersiz belgeyle gittiğini itiraf etti ve yine gülümseyerek, "Şimdilik girmeme izin veriyorlar" diye konuştu.