“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Adlı Oyun Sahnelenmeye Başlıyor

“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyun Girne Belediyesi ile Çatalköy Belediyesi’nin desteğiyle yarın akşam sahnelenmeye başlanıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyun, 24-27 Mart tarihlerinde saat 20.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın yönettiği oyunda, müzikler ise Adamos Katsandonis ve Kamil Atik tarafından düzenlendi.

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23/03/2022 14:20