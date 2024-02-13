Pygmalion-Bir Demokrasi Müzikali, LTB himayesinde Arabahmet Kültür Evi’nde sahneleniyor

Burçhan Göze'nin yazdığı ve Girne Tiyatro Su tarafından sahnelenen "Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali", Arabahmet Kültür Evi’nde izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma Yarışması'nda juri tarafından birinciliğe layık görülen oyun, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde dört kez sahnelenecek.

Yönetmenliğini Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yaptığı oyun, 23 Şubat, 15 Mart, 22 Mart ve 29 Mart tarihlerinde saat 20.30’da perdelerini açacak.

Elde edilen gelirin Lefkoşa Hayvan Barınağı'na yuva olarak bağışlanacağı oyunun biletleri, www.biletinial.com adresinden ve oyun günü gişeden temin edilebiliyor.

Oyunun reji asistanlığını Fatma Tüney, dekor ve kostüm tasarımını Derman Atik, ışık tasarımını Mehmet Saygıer, müzik tasarım ve düzenlemesini Adamos Katsadonis, müzik kayıt ve Türkçe düzenlemesini Kamil Atik, dans ve kareografisini ise Erbil Akün yapıyor.