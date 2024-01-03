‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’ tekrar sahneleniyor

‘Girne Fest 23’ kapsamında sahnelenen ve büyük beğeni toplayan ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’, yoğun istek üzerine tekrar izleyici ile buluşuyor. Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 2023 - 2024 sezonu Ocak ayı oyunları içerisinde, 9 ve 16 Ocak Salı günleri seyirci ile buluşacak olan oyun Girne Oda Tiyatrosu’nda saat 20:30’da sahneleniyor. Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından yapılan açıklamaya göre dileyen tiyatro severlerin, kibrisbiletcim.com adresinden online olarak bilet alabilecekler.

Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma Yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönettiği “farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi” oyunu…