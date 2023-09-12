Pygmalion cuma akşamı Girne’de sahnelenecek

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12/09/2023

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Pygmalion cuma akşamı Girne’de sahnelenecek

Girne Tiyatro Su ekibinin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Fest 2023 kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek. 

Tiyatro Su’dan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Güney Kıbrıs'ta sahnelenen Pygmalion, cuma akşamı saat 21.00’de ücretsiz olarak sahnelenecek. 

Burçhan Göze’nin yazıp Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönettiği oyunda kalabalık bir kadro görev alıyor. 

İlerleyen günlerde “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunun ada genelinde bir turne yapması da planlanıyor.  

 

12/09/2023 18:47
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TAGS: Pygmalion cuma akşamı Girne’de sahnelenecek
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