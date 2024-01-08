Pygmalion’a yoğun ilgi

Girne Tiyatro Su’nun Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali adlı iki perdelik oyunu yarın akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden izleyici ile buluşacak. Sahnelendiği günden bu güne kapalı gişe oynanan oyun yoğun talep üzerine yarın izleyici ile buluşarak 16 Ocak Salı günü Girne’de son kez sahne alacak. Burçhan Göze’nin yazdığı, Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönetmenliğini yaptığı oyun izleyicinin büyük beğenisini almaya devam ediyor.

Güzelyurt Turnesi iptal edildi

Girne Tiyatro Su basın bürosundan yapılan açıklamaya göre 13 Ocak Cumartesi günü Güzelyurt’ta sahnelenmesi planlanan oyunun organizasyon hatası nedeniyle iptal edildiği duyrulurken, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’nin yurt içi turne programının duyrulacağı belirtildi.

Oyunun Girne gösterileri için biletlerin www.kibrisbiletcim.com dan ve oyun günleri 18.30 dan itibaren girişte alınabileceği belirtildi