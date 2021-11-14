Pyrgos'ta çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

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14/11/2021

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Pyrgos'ta çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta Cumartesi gecesi Pyrgos köyünde iki farklı noktada çıkan yangınlar nedeniyle 26 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Dün akşam 21.40 sıralarında Limasol köyünde kurumuş bitki örtüsü arasında 400 metre arayla iki yangın çıktığı bilgisi alındı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 hektarlık yabani bitki ve ormanlık alan yandı.

Soruşturma sırasında, yangınların çıktığı sırada bölgede şüpheli bir şekilde hareket eden bir arabanın görüldüğüne dair kanıtlara ulaşıldı

Araba daha sonra köyde bulundu ve kontrol için durduruldu.

26 yaşındaki sürücü tarafından kullanılan arabada bir kutu katı yakıt ve kibrit bulundu.

Şüpheli, yangınları yaktığını kabul etti.

14/11/2021 10:00
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TAGS: Pyrgos, yangın, tutuklama
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