ABD ve Çin arasında yaşanan casusluk ve ticaret gerilimi en çok Huawei'yi etkilemiş ve birçok ABD asıllı firma Huawei ile olan ilişkilerini sonlandırmıştı. Anlaşılan dev şirketlerin içinde bulunan Intel, Qualcomm ve Xilinx, alınan karardan dönmek üzereler.

Qualcomm ve Intel Huawei yaptırımına pişman!

Şirketler yaptığı açıklama ile Huawei'ye sattıkların çiplerin casusluk açısından bir tehlike içermediği görüşünde. Peki neden ilişkileri sonlandırdılar? Trump baskısı? İşte orası hala açıklanamayan sorular arasında yer alıyor.

ABD ile yaşadığı gerilimin ardından Çinli telekomünikasyon devi Huawei, yeni işletim sistemini çok yakında kullanıcılarının beğenisine sunacak. Huawei'nin 2019 ve 2020 yıllarındaki gelirinin 100 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu gerileme anlaşılan firmayı pek endişelendirecek düzeyde değil. Buna ek olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump'un ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi.

Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerlemenin, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu ayın sonunda G20 zirvesi sırasında yapacakları görüşmede yaşanabileceğini belirtti.

Ortada olan savaşın henüz yakın bir zaman diliminde sona ermesi beklenmiyor. ABD başkanı Donald Trump, Huawei'yi cidddi maddi ve manevi zararlara uğratmakta kararlı. Aynı şekilde Huawei'de ABD'ye bazı sert yaptırımlar yapmak konusunda inançlı.