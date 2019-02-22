Quasem teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da evinde mahkeme emriyle yapılan aramada 4 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 7 adet uyuşturucu hap bulunan zanlı Talal Sami Talal Qasem, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlı Talal Sami Talal Qasem’in 19 Şubat’ta 20.45’te evinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 7 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak, emare alındığını belirtti.

Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Özder, zanlının uyuşturucu maddeleri 13 Şubat’ta Mağusa’dan satın aldığının belirlendiğini kaydetti. Özder, Ürdün uyruklu olan üniversite öğrencisinin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.