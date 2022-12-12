Quatriplejik hastası bir kişiye baklofen pompası takıldı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde Nöroşirurji Uzmanı (Beyin Cerrahisi) Dr. Çağın Ozankaya önemli bir operasyona imza attı.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavi alan trafik kazasına bağlı quatriplejik hastası bir kişiye, spastisitesinin artması ve verilen ilaç tedavilerine yanıtsız olması sebebi ile Baclofen Pompası uygulandı. Operasyon sonrasında spastisitesi azalan hastanın yaşam kalitesi de düzeldi.

Baklofen Pompası nedir? Nasıl yerleştirilir?

Baklofen Pompası; çeşitli sebeplerle uzuvlarda (kollarda bacaklarda) ve/veya gövdede gelişen ve ilaç tedavisine yanıtsız istemsiz katılık ve kasılmalarda (spastisite) kullanılan bir tür otomatik ilaç salınımı sağlayan bir cihazdır. Hastanın ilk etapta belinden girilen bir iğne ile omurilik bölgesine kalıcı katater yerleştirilir. Ardından bu kateter karın bölgesinde cilt altına yerleştirilen içi ilaç dolu bir otomatik pompaya bağlanır. Pompanın içindeki ilaç karar verilen dozdaki ilacı sürekli omuriliğe zerk eder. Bu şekilde ilaç tedavisi ile bir türlü çözülemeyen katılık / kasılma kolaylıkla gevşer.

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12/12/2022 18:08