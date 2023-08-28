Queer Wave’in dördüncüsü düzenleniyor

Kuir sinemayı yaygınlaştırmak için düzenlenen Queer Wave festivalinin 4’üncüsü 8-17 Eylül’de yapılacak.

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28/08/2023

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Queer Wave’in dördüncüsü düzenleniyor

Kuir sinemayı yaygınlaştırmak için düzenlenen Queer Wave festivalinin 4’üncüsü 8-17 Eylül’de yapılacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan duyuruda, Quir Wave’de bu yıl yerel sanatçıların ve DJ'lerin yer aldığı 20'den fazla gösterim ve tartışma paneli de gerçekleştirilecek.

Festivalin ana mekanı Sessions x SPEL olacak. 15 Eylül Cuma Lefkoşa’da bulunan Shakespeare House'da açık hava gösterimleri yer alacak; Festival 16-17 Eylül tarihlerinde Sessions x SPEL çatı katında (Cloud) gerçekleşecek açık hava gösterimiyle sona erecek.

Programın tamamı www.queerwave.com   ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.  

 

28/08/2023 14:07
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TAGS: Queer Wave
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